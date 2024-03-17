В Хабаровском крае стартовал третий день голосования на выборах Президента России

В Хабаровском крае стартовал третий день выборов Президента России. В 8 утра все избирательные участки — а их в регионе 743 — были открыты, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». И, по состоянию на 10 часов утра 17 марта, свою позицию выразили уже 49, 12% граждан. Это более 400 тысяч человек.



Как отметила председатель Общественной палаты Хабаровского края Галина Кононенко, ночь прошла спокойно, без эксцессов на избирательных участках. Постоянный мониторинг за работой УИК в регионе продолжается.



— Видеонаблюдение проходило в течение всей ночи, обстановка абсолютно благоприятная, спокойная. Уже сегодня начался объект участков мониторинговой группой, которая общается с наблюдателями. Они свидетельствуют о том, что работа избирательных участков организована хорошо, всё четко отлажено. То есть все условия созданы для того, чтобы выборы проходили в благоприятной обстановке, — отметила Галина Кононенко.

Отметим, сегодня, 17 марта, третий и заключительный день голосования за выбор Президента России. Свой гражданский долг жители региона могут выполнить на УИК по месту прописки до 20:00. После обозначенного времени участки закроются для подсчета голосов.