Жители Новосибирска шли на выборы, несмотря на мощную метель

Жители Новосибирска 16 марта шли на выборы президента России, несмотря на разбушевавшуюся в городе метель. Порывы ветра достигали 20 метров в секунду.
В субботу свой выбор сделали более 823 тысяч избирателей. Явка на избирательные участки к 20:00 16 марта составила 42,04%. Также проголосовали больше 83% всех, кто подавал заявки на участие в электронном голосовании.
Сегодня, 17 марта, завершающий день голосования. По прогнозам синоптиков, в Новосибирске ожидается небольшой снег и гололедица. Ветер стихнет до 11 метров в секунду.