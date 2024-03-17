Десятилетие воссоединение Крыма с Россией отметят в Приморье: программа мероприятия

«В этот день в муниципальных и краевых учреждениях культуры в Приморье состоятся тематические мероприятия, концерты и акции, а в образовательных организациях региона пройдут классные часы и уроки мужества», — сообщили в правительстве Приморского края.
В 16 часов во Владивостоке на территории мультимедийного парка «Россия — моя история» состоится митинг-концерт, посвященный Дню воссоединения Крыма с Россией. Принять участие в мероприятии приглашаются все желающие.
В Артеме в 16 часов во Дворце культуры угольщиков пройдет торжественное мероприятие «Россия и Крым — мы вместе». В библиотеках Дальнегорска состоится час истории.
Также патриотические акции пройдут в центре культуры и досуга седа Вольно-Надеждинского, в сельских домах культуры Анучинского округа, Дальнереченского района.
Митинги и концерты «Крымская весна» состоятся в Партизанске, селах Лазовского, Черниговского, Яковлевского округа и других округах и районах края.
Напомним, в Приморье продолжается трехдневного голосование на выборах президента. На одном из избирательных участках края для всех желающих состоялся необычный конкурс.