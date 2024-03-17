Летчик-космонавт Александр Полещук проголосовал на выборах президента в Черемхове

«Сегодня имел честь проголосовать на избирательном участке вместе с нашим земляком, Героем России Александром Фёдоровичем Полещуком. Этот день напоминает нам о важности гражданского долга и ответственности перед нашей страной. Александр Фёдорович Полещук — не только лётчик-космонавт и Почетный гражданин нашего города, но и пример для всех нас. Его преданность и отвага в служении Родине заслуживают глубокого уважения», — подчеркнул Вадим Семенов.