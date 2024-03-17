Летчик-космонавт Александр Полещук проголосовал на выборах президента в Черемхове

Герой России, летчик-космонавт РФ, Почетный гражданин Черемхова Александр Полещук проголосовал на выборах президента РФ на своей малой родине. Избирательный участок № 1700 он посетил с мэром города Вадимом Семеновым. Об этом в пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой тг-канал (18+) градоначальника.
«Сегодня имел честь проголосовать на избирательном участке вместе с нашим земляком, Героем России Александром Фёдоровичем Полещуком. Этот день напоминает нам о важности гражданского долга и ответственности перед нашей страной. Александр Фёдорович Полещук — не только лётчик-космонавт и Почетный гражданин нашего города, но и пример для всех нас. Его преданность и отвага в служении Родине заслуживают глубокого уважения», — подчеркнул Вадим Семенов.
Напомним, что выборы президента России проходят с 15 по 17 марта.