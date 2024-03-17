Более 51 процента избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах

ХАБАРОВСК, 17 мар — РИА Новости. Более 51% избирателей Хабаровского края проголосовали на выборах президента России к обеду в основной, третий день голосования, сообщает краевая избирательная комиссия.
Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
«По состоянию на 12.00 (05.00 мск) в Хабаровском крае явка на выборах президента России составила 51,60%. Приглашаем избирателей принять участие в голосовании. Участки открыты до 20.00», — говорится в сообщении.
В первый день голосования, 15 марта, явка избирателей составила 30,03%, к концу второго дня на участки пришли уже 48,10%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено.
Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочно отдали свои голоса за нового президента более 16 тысяч человек. Голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население — более 84%.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23% (648 550 человек).