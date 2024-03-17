Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов

По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.