Восемь сел Чукотки показали явку на выборах в сто процентов

Ранее 100%-ная явка отмечалась в селах Нутэпэльмен и Ванкарем городского округа Эгвекинот, Нешкан и Энурмино Чукотского района, Нунлигран и Сиреники Провиденского городского округа, Биллингс городского округа Певек.
«По данным на полдень 17 марта, восьмое село региона показало 100%-ную явку жителей на голосование. Им стало село Хатырка Анадырского муниципального района — все 192 жителя старше 18 лет посетили избирательный участок», — говорится в сообщении.
Отмечается, что явка на 12.00 (03.00 мск) воскресенья в регионе составила 80,74%.
Среди лидеров явки избирателей — Чукотский район с 92,5% проголосовавших. Следом идет городской округ Эгвекинот с 91%.
По данным на 1 января, в регионе зарегистрировано 32 705 избирателей, из них свыше 9,5 тысячи — в Анадыре. На предыдущих выборах президента РФ в 2018 году, когда голосование проходило в течение одного дня, итоговая явка на Чукотке составила 76,34%. Тогда в регионе было зарегистрировано 33 355 избирателей.