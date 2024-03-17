Правящая партия Японии решила ужесточить устав из-за финансового скандала

ТОКИО, 17 марта. /ТАСС/. Правящая в Японии Либерально-демократическая партия (ЛДП) решила внести изменения в свой устав, ужесточив правила ведения финансовой отчетности и наказания за их нарушения.
Решение принято на прошедшем 91-м общем съезде ЛДП в свете громкого скандала вокруг так называемых откатов среди членов партии. «Все это вызвало огромные подозрения у народа и привело к потере политического доверия. Как председатель партии я приношу искренние извинения», — заявил в ходе выступления на съезде премьер-министр Фумио Кисида.
Глава японского правительства пообещал принять «жесткие меры» в отношении членов партии, оказавшихся в центре скандала, и заверил, что в качестве председателя ЛДП сделает все необходимое для проведения надлежащих внутрипартийных реформ.
Скандал вокруг правящей в Японии партии разгорелся в конце 2023 года. Ситуация сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов в ЛДП (фракции) устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между ней и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности. Скандал затронул в первую очередь фракцию, которую при жизни возглавлял экс-премьер Японии Синдзо Абэ.
Нарушения были зафиксированы и во фракции экс-генсека ЛДП Тосихиро Никаи, а также во внутрипартийной группе, которой до декабря прошлого года руководил Кисида.
Из-за скандала своих постов уже лишились 15 политиков, включая министров, госминистров, парламентских заместителей министров и представителей руководства ЛДП. Все они были членами фракции Абэ. В связи с произошедшим рейтинг поддержки правительства Японии во главе с Кисидой, согласно данным последних опросов, опустился до рекордно низкого уровня — порядка 20%. Уровень одобрения деятельности правящей партии упал примерно до 24% — самого низкого показателя с декабря 2012 года, когда власть в стране вернулась к ЛДП.