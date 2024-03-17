Правящая партия Японии решила ужесточить устав из-за финансового скандала

Скандал вокруг правящей в Японии партии разгорелся в конце 2023 года. Ситуация сводится к тому, что внутрипартийные группы депутатов в ЛДП (фракции) устанавливали для своих членов нормативы по сбору средств путем продажи билетов на платные собрания. Если кто-то из членов фракции перевыполнял установленную норму, разница между ней и реально собранной суммой, как предполагается, возвращалась ему в виде так называемого отката без соответствующего отражения в финансовой отчетности. Скандал затронул в первую очередь фракцию, которую при жизни возглавлял экс-премьер Японии Синдзо Абэ.