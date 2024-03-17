В Иркутске избиратели активно голосуют на дому

Члены участковых избирательных комиссий вместе с наблюдателями приезжают к тем, кто по каким-то причинам не смог попасть на избирательные участки. Чтобы пригласить членов УИК на дом, необходимо проинформировать свою комиссию, уточнили в мэрии Иркутска.