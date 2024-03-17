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В Иркутске избиратели активно голосуют на дому

Соответствующее заявление подается в избирком.
Источник: IrkutskMedia.ru

Несколько тысяч избирателей в Иркутске решили проголосовать на выборах президента Российской Федерации на дому. Соответствующее заявление они подали в избирком, пишет ИА IrkutskMedia.

Члены участковых избирательных комиссий вместе с наблюдателями приезжают к тем, кто по каким-то причинам не смог попасть на избирательные участки. Чтобы пригласить членов УИК на дом, необходимо проинформировать свою комиссию, уточнили в мэрии Иркутска.

Напомним, что 875235 человек в Иркутской области проголосовали на выборах президента РФ по данным на утро 17 марта. Явка избирателей составила 47,98%.