В Иркутске избиратели активно голосуют на дому

Несколько тысяч избирателей в Иркутске решили проголосовать на выборах президента Российской Федерации на дому. Соответствующее заявление они подали в избирком, пишет ИА IrkutskMedia.
Члены участковых избирательных комиссий вместе с наблюдателями приезжают к тем, кто по каким-то причинам не смог попасть на избирательные участки. Чтобы пригласить членов УИК на дом, необходимо проинформировать свою комиссию, уточнили в мэрии Иркутска.
Напомним, что 875235 человек в Иркутской области проголосовали на выборах президента РФ по данным на утро 17 марта. Явка избирателей составила 47,98%.