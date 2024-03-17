47,98% составила явка избирателей в Иркутской области на выборах президента на 10.00

Избирательная явка на выборах президента России в Иркутской области составила 47,98% на 10.00 сегодня, 17 марта. Свои голоса за кандидатов отдали 875235 человек, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Избирательную комиссию региона.
Самые активные районы:
- Катангский (70,72%)
- Нукутский (69,44%)
- Тулунский (66,18%)
Минимальная явка отмечена в Шелеховском (42,49%), Мамско-Чуйском (42,61%) и Бодайбинском (43,3%) районах.
В Иркутске проголосовали 44,19% избирателей, Ангарском городском округе — 44,29%, Братске — 46,52%.
Добавим, что в финальный день выборов на территории Приангарья открыто 1872 избирательных участка.