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47,98% составила явка избирателей в Иркутской области на выборах президента на 10.00

В регионе проголосовали 875235 человек.
Источник: IrkutskMedia.ru

Избирательная явка на выборах президента России в Иркутской области составила 47,98% на 10.00 сегодня, 17 марта. Свои голоса за кандидатов отдали 875235 человек, пишет ИА IrkutskMedia со ссылкой на Избирательную комиссию региона.

Самые активные районы:

  • Катангский (70,72%)
  • Нукутский (69,44%)
  • Тулунский (66,18%)

Минимальная явка отмечена в Шелеховском (42,49%), Мамско-Чуйском (42,61%) и Бодайбинском (43,3%) районах.

В Иркутске проголосовали 44,19% избирателей, Ангарском городском округе — 44,29%, Братске — 46,52%.

Добавим, что в финальный день выборов на территории Приангарья открыто 1872 избирательных участка.