— Крайне важно то настроение, которое Дальний Восток задает в этом трехдневном голосовании. Надо сказать, что главное, на мой взгляд — это беспрецедентная явка, активность избирателей. На выборы идут как на праздник, массово, с семьями, с детьми. Это вещь, которой нечего возразить. Вы посмотрите, с каким изумлением смотрят на наши выборы те международные наблюдатели, которые вопреки запретам все-таки приехали к нам на выборы. Журналисты иностранные, в том числе западные, видят это и пишут об этом правду, потому что невозможно ничего противопоставить. Дальний Восток задает и темп, и настроение всей стране, — прокомментировал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Процедура проведения выборов абсолютно легитимна и прозрачна, а попытки дискредитировать ход голосования с помощью фейков и вбросов оказываются безуспешными: все сообщения о нарушениях на выборах быстро проверяются, а ложные — доказательно опровергаются.



Например, накануне через Телеграм-канал одного из изданий, внесённых Минюстом России в список иностранных агентов, распространены сведения о якобы зафиксированных массовых вбросах в Благовещенске с использованием КОИБа. В итоге оказалось, что сотрудники УИК загружали бюллетени после надомного голосования и это было сделано в присутствии наблюдателей. Словом, все приведенные якобы выявленные оппозицией «нарушения» практически не комментируются пользователями и слабо влияют на повестку в силу своей незначительности.