На Дальнем Востоке обеспечены беспрецедентные меры открытости выборов Президента России. В каждом населенном пункте работают общественные наблюдатели, следящие за процедурой голосования, открыты центры видеонаблюдения, организована мобильная группа, которая при необходимости выезжает на избирательные участки для оперативного решения возникших вопросов, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
В Хабаровском крае назначено 2052 наблюдателя. Ими стали представители различных сфер общественной жизни, молодежь и блогеры, активные граждане старшего возраста. Все они прошли специальное обучение, изучили избирательное законодательство и получили практический опыт при разборах реальных случаев.
— В Хабаровске голосование идет на 224 избирательных участках, особенность нынешних выборов в том, что на каждом из них работают наблюдатели от Общественной палаты Российской Федерации. Такое происходит впервые. Каждый наблюдатель прошел практическое обучение, более того, многие из них работали наблюдателями на предыдущих выборах. Это люди, которые обладают не только теоретическими знаниями избирательного права, но и практическими. Они вместе с нашими наблюдателями и обеспечивают честность, прозрачность и легитимность выборов, — рассказал председатель городской Думы Хабаровска Андрей Белоглазов.
В регионах ДФО для обеспечения максимальной прозрачности процедуры голосования работают международные наблюдатели и иностранные эксперты. Молодые политики из разных стран, которые погружены в российские политические процессы в теории, теперь изучают их на практике.
— Вопросов к процессу выборов нет, я вижу, что все хорошо организовано. Мне очень понравилось, что у любого человека есть возможность прийти сюда и понаблюдать за процессом выборов — подчеркнул депутат Маслихата города Караганды, президент ОЮЛ «Гражданский Альянс Карагандинской области», член информационно-разъяснительной группы по вопросам религии комитета по делам религий министерства культуры и информации Республики Казахстан Дмитрий Полтаренко.
Свою работу вместе с открытием избирательных участков начал и Центр общественного наблюдения. Более 10 волонтёров одновременно в онлайн-режиме следят за процессом по всему краю: видеотрансляция осуществляется с 388 участков.
— При Общественной палате Хабаровского края создан центр мониторинга, где работают наблюдатели. Они реагируют на всю информацию, которая появляется, в частности, в социальных сетях. В случае необходимости мобильная бригада с электоральными юристами готова выехать на избирательный участок. Но пока поводов для таких вмешательств нет, — отметил Андрей Белоглазов. При этом на всех участках царит праздничное настроение: люди идут большим потоком, со своими бабушками и дедушками, с детьми. Все это формирует вокруг выборов естественный позитивный фон без ажиотажа.
— Крайне важно то настроение, которое Дальний Восток задает в этом трехдневном голосовании. Надо сказать, что главное, на мой взгляд — это беспрецедентная явка, активность избирателей. На выборы идут как на праздник, массово, с семьями, с детьми. Это вещь, которой нечего возразить. Вы посмотрите, с каким изумлением смотрят на наши выборы те международные наблюдатели, которые вопреки запретам все-таки приехали к нам на выборы. Журналисты иностранные, в том числе западные, видят это и пишут об этом правду, потому что невозможно ничего противопоставить. Дальний Восток задает и темп, и настроение всей стране, — прокомментировал директор Международного института новейших государств Алексей Мартынов. Процедура проведения выборов абсолютно легитимна и прозрачна, а попытки дискредитировать ход голосования с помощью фейков и вбросов оказываются безуспешными: все сообщения о нарушениях на выборах быстро проверяются, а ложные — доказательно опровергаются.
Например, накануне через Телеграм-канал одного из изданий, внесённых Минюстом России в список иностранных агентов, распространены сведения о якобы зафиксированных массовых вбросах в Благовещенске с использованием КОИБа. В итоге оказалось, что сотрудники УИК загружали бюллетени после надомного голосования и это было сделано в присутствии наблюдателей. Словом, все приведенные якобы выявленные оппозицией «нарушения» практически не комментируются пользователями и слабо влияют на повестку в силу своей незначительности.