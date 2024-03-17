В Казахстане началось голосование на выборах президента России

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. В Казахстане в диппредставительствах Российской Федерации в 8.00 по местному времени началось голосование на выборах президента России.
На видео — усиление мер безопасности вокруг Генконсульства РФ в Алматы.
Первые избиратели пришли сюда уже за полчаса до старта голосования, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.
Совершеннолетние россияне, находящиеся в Казахстане, смогут проголосовать в четырех городах:
- в Астане.
- в Алматы.
- в Уральске.
- в Усть-Каменогорске.
Голосование доступно с 8.00 до 20.00 по времени Астаны. Участие в голосовании не требует постановки на консульский учет, однако необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.
Распределение участков по регионам Казахстана
Астана: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Улытауская области, город Астана.
Алматы: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области, города Алматы и Шымкент.
Уральск: Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская области.
Усть-Каменогорск: Абайская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области.
За рубежами России образовано 295 избирательных участков в 144 странах, рассказали в российском МИДе.