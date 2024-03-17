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В Казахстане началось голосование на выборах президента России

Избиратели в Алматы пришли уже за полчаса до старта голосования.
Источник: Sputnik.kz

АСТАНА, 17 мар — Sputnik. В Казахстане в диппредставительствах Российской Федерации в 8.00 по местному времени началось голосование на выборах президента России.

На видео — усиление мер безопасности вокруг Генконсульства РФ в Алматы.

Первые избиратели пришли сюда уже за полчаса до старта голосования, сообщает корреспондент Sputnik Казахстан.

Совершеннолетние россияне, находящиеся в Казахстане, смогут проголосовать в четырех городах:

  • в Астане.
  • в Алматы.
  • в Уральске.
  • в Усть-Каменогорске.

Голосование доступно с 8.00 до 20.00 по времени Астаны. Участие в голосовании не требует постановки на консульский учет, однако необходимо иметь при себе документ, удостоверяющий личность.

Распределение участков по регионам Казахстана

Астана: Акмолинская, Северо-Казахстанская, Карагандинская, Костанайская, Улытауская области, город Астана.

Алматы: Алматинская, Жамбылская, Туркестанская, Кызылординская области, города Алматы и Шымкент.

Уральск: Западно-Казахстанская, Актюбинская, Мангистауская, Атырауская области.

Усть-Каменогорск: Абайская, Восточно-Казахстанская, Павлодарская области.

За рубежами России образовано 295 избирательных участков в 144 странах, рассказали в российском МИДе.