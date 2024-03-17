Михаил Дегтярев: «Выборы в Хабаровском крае проходят на высоком уровне»

Губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев посетил Центр общественного наблюдения за выборами в Хабаровске. Глава региона отметил, что в настоящий момент за легитимностью голосования наблюдают более 2,5 тысяч специально обученных людей, благодаря которым выборы в течение всех трех дней проходят без нарушений и в штатном режиме, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
— Штаб общественного наблюдения открывается в Хабаровске уже не первый раз. Здесь работают волонтеры, которые следят за обстановкой на почти 400 участках. Видно, что люди относятся к работе со всей ответственностью. Отдельно отмечу, что никаких инцидентов в регионе не зафиксировано, — подчеркнул губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев.
Глава региона также отметил, что наш край показывает большую выборную активность. Граждане приходят на избирательные участки семьями, в некоторых пунктах образуются очереди. Все это говорит о том, что жители региона едины, консолидированы и понимают: от их выбора зависит завтрашний день.
— Явка высокая за все три дня. В сравнении с прошлым выборами, регион показывает прирост числа избирателей. Это говорит об объединении народа вокруг государства, вокруг армии и будущего нашей страны. Мне очень нравится, что приходят семьями, а некоторые участковые комиссии устраивают праздничные концерты, — отметил Михаил Дегтярев. — Хочу призвать тех, кто еще не успел отдать свой голос, все-таки реализовать свое избирательное право. Приходите на участки всей семьей!