Михаил Дегтярев: «Выборы в Хабаровском крае проходят на высоком уровне»

Глава региона также отметил, что наш край показывает большую выборную активность. Граждане приходят на избирательные участки семьями, в некоторых пунктах образуются очереди. Все это говорит о том, что жители региона едины, консолидированы и понимают: от их выбора зависит завтрашний день.



— Явка высокая за все три дня. В сравнении с прошлым выборами, регион показывает прирост числа избирателей. Это говорит об объединении народа вокруг государства, вокруг армии и будущего нашей страны. Мне очень нравится, что приходят семьями, а некоторые участковые комиссии устраивают праздничные концерты, — отметил Михаил Дегтярев. — Хочу призвать тех, кто еще не успел отдать свой голос, все-таки реализовать свое избирательное право. Приходите на участки всей семьей!