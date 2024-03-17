В Волгограде на выборах президента России проголосовал 108-летний житель

Накануне к одному из старейших избирателей региона пришли члены участковой избирательной комиссии. Своим избирательным правом воспользовался 108-летний волгоградец Иван Федорович Пелих, проголосовав на дому.
Даже почтенный возраст не стал преградой для пенсионера, чтобы выразить свою гражданскую позицию. После того, как бюллетень был опущен в переносной ящик, членам избиркома предложили посмотреть альбом с семейными фотографиями мужчины.
Отметим, Иван Федорович Пелих родился в 1916 году, еще при жизни последнего российского императора Николая II.