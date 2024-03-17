В Узбекистане началось голосование на выборах президента России

По словам главы Центризбиркома Эллы Памфиловой, возможностью досрочно проголосовать на выборах президента России воспользовались почти 2,6 млн человек. Явка на выборах президента России к 13.32 по московскому времени второго дня голосования составила 40,05%. Дистанционно на выборах президента РФ проголосовали более 6 млн избирателей.