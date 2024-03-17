Более 800 тысяч приморцев проголосовали на выборах президента России

Более 800 тысяч человек проголосовали в Приморье за два дня выборов президента России. Об этом сообщила заместитель председателя крайизбиркома Ольга Михайлова.



По состоянию на восемь часов утра воскресенья, 17 марта, все избирательные участки были открыты. Все участковые избирательные комиссии приступили к работе. В крае стартовал третий день выборов президента России.



По словам зампредседателя крайизбиркома, в Приморье проголосовал уже 809 041 человек. Это 56,54% от общего количества избирателей.