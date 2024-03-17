Байден утверждает, что Трамп преклоняется перед Путиным

«В ближайшие месяцы мы с [вице-президентом] Камалой [Харрис] будем доказывать, что американцы стали жить лучше, чем четыре года назад, что мы справились с пандемией, переломили ситуацию в экономике, восстановили американское лидерство в мире — и все это без призывов к американскому народу делать инъекции с отбеливателем, без разрушения экономики, позора на весь мир и восстания. Хотелось бы, чтобы это были шутки, но это не так», — отметил глава государства, говоря о Трампе. По его мнению, республиканец и его сторонники «в 2020 году потерпели неудачу, но угроза остается».