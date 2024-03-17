Дважды уникальный: глава Приморья Олег Кожемяко отмечает день рождения

Также Олег Кожемяко первый губернатор Приморья за последние 20 лет, избравшийся стандартной процедурой выборов, что подтверждает тезис о наступлении политической стабильности, редко гостящей в нашем сложном, но интересном крае. Прошлые губернаторы возглавляли Приморье либо через президентское назначение, либо на досрочных выборах, в связи со сложением полномочий предшественника.