Дважды уникальный: глава Приморья Олег Кожемяко отмечает день рождения

Сегодня, 17 марта, 62-й день рождения отмечает глава Приморья Олег Кожемяко, сообщает ИА PrimaMedia.
Олег Кожемяко — дважды уникальный политик. Он единственный в стране человек, в разное время возглавлявший четыре региона (Корякский АО, Амурскую и Сахалинскую области и Приморский край).
Также Олег Кожемяко первый губернатор Приморья за последние 20 лет, избравшийся стандартной процедурой выборов, что подтверждает тезис о наступлении политической стабильности, редко гостящей в нашем сложном, но интересном крае. Прошлые губернаторы возглавляли Приморье либо через президентское назначение, либо на досрочных выборах, в связи со сложением полномочий предшественника.
Стоит отметить любопытный факт, что на Дальнем Востоке сейчас проходит парад дней рождений губернаторов. В пятницу, 15 марта, день рождения праздновал глава Еврейской автономной области Ростислав Гольдштейн. В субботу, 16 марта — глава Бурятии Алексей Цыденов. А в понедельник, 18 марта родился губернатор Чукотки Владислав Кузнецов.