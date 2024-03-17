Цифровизация выборов: ЦИК Узбекистана участвовала в международной конференции

Речь шла о внедрении онлайн-сервисов для избирателей в РУз, посредством которых граждане могут проверить, включены ли они в список избирателей, найти свой избирательный участок или изменить его, онлайн зарегистрироваться на избирательных участках, созданных в дипломатических представительствах за рубежом.