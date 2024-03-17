Третий день выборов президента РФ стартовал в воронежском регионе утром 17 марта

Как показали результаты 1 и 2 дня выборов, граждане охотно применяют этот способ. В связи со сложной оперативной обстановке в регионе, горожане, которые не подавали заявки на участие в ДЭГ, имеют возможность проголосовать на дому. Для этого нужно обратиться в избирательные комиссии и согласовать эту процедуру.