На Кубани начался третий день голосования на выборах президента России

«Граждане, не имеющие возможности по уважительной причине самостоятельно прибыть в помещение для голосования, могут обратиться лично или через другое лицо, а также позвонить в участковую избирательную комиссию по месту регистрации для организации голосования на дому», — напомнили в региональной избирательной комиссии.
Обращения 17 марта принимают до 14:00. Для получения избирательного бюллетеня потребуется паспорт или заменяющий его документ. Избирательные участки продолжат работу до 20:00.
Напомним, явка на выборы президента России за два дня превысила 50% на Кубани.