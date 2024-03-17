На Кубани начался третий день голосования на выборах президента России

«Граждане, не имеющие возможности по уважительной причине самостоятельно прибыть в помещение для голосования, могут обратиться лично или через другое лицо, а также позвонить в участковую избирательную комиссию по месту регистрации для организации голосования на дому», — напомнили в региональной избирательной комиссии.