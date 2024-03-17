Аксенов рассказал о настоящей элите в Крыму

«2014-й год все показал. Люди пришли сами, по зову души и сердца, не зная друг друга. Видя то, что происходит, и для себя приняв решение — не оставаться в стороне от процесса, который происходит, поверьте, я всем благодарен, я видел, как все это на тот момент происходило… Так что на самом деле, это и есть вот та элита, это те, кто в сложное время не прячется за кустами, а выходит и показывает себя», — подытожил Аксенов.