Аксенов рассказал о настоящей элите в Крыму

«У нас вся элита — это народ Крыма. Никого на особых условиях нет. Элита — это крымчане разных национальностей, все небезразличные, которые себя позиционируют как жителей Республики Крым, которые для себя принимают решения, направленные на благо Крыма», — сказал Аксенов.
Глава региона выразил уверенность в том, что именно такой позиции придерживаются и всегда придерживались большинство жителей полуострова. По его мнению, именно такие люди являются стержнем, на который опирается страна.
«2014-й год все показал. Люди пришли сами, по зову души и сердца, не зная друг друга. Видя то, что происходит, и для себя приняв решение — не оставаться в стороне от процесса, который происходит, поверьте, я всем благодарен, я видел, как все это на тот момент происходило… Так что на самом деле, это и есть вот та элита, это те, кто в сложное время не прячется за кустами, а выходит и показывает себя», — подытожил Аксенов.