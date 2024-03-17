В Омской области оглашены данные по явке на выборах президента к 10:00 17 марта

В избирательной комиссии Омской области огласили данные по явке на выборах президента в регионе к 10:00 17 марта 2024 года. Отмечается, что в Омской области свой выбор сделали почти 850 тысяч жителей.