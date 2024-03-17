В Омской области оглашены данные по явке на выборах президента к 10:00 17 марта

"К 10.00 утра явка избирателей составила 58,60%. В городе проголосовали более 470 тысяч человек (52, 96%), в районах — свыше 377 тысяч избирателей (67,57%).
В Лидерах, как и раньше, Октябрьский (53,99, %) и Ленинский (53,94%)округа. В Крутинском районе проголосовали почти 83% избирателей", — заявили в пресс-службе избирательной комиссии Омской области.
Напомним, что в третий день голосования на выборах президента в Омской области работают 1685 постоянных избирательных участков и 36 временных.
Участки работают до 20:00.