В Ростовской области стартовал заключительный день президентских выборов

Утром 17 марта в Ростовской области стартовал третий и заключительный день президентских выборов, напоминает пресс-служба донского Избиркома.
Избирательные участки уже работают, они будут открыты до 20 часов. После этого должны начать подсчет бюллетеней.
Добавим, сегодня до 14 часов еще можно успеть подать заявку в участковую комиссию о голосовании на дому.
Напомним, по данным на 16 марта явка на выборах президента России в Ростовской области составила 61,5%. Эту цифру определили с учетом 328 тысяч человек, проголосовавших дистанционно.