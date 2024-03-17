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В Ростовской области стартовал заключительный день президентских выборов

Третий и заключительный день выборов стартовал утром 17 марта в Ростовской области.
Источник: Комсомольская правда

Утром 17 марта в Ростовской области стартовал третий и заключительный день президентских выборов, напоминает пресс-служба донского Избиркома.

Избирательные участки уже работают, они будут открыты до 20 часов. После этого должны начать подсчет бюллетеней.

Добавим, сегодня до 14 часов еще можно успеть подать заявку в участковую комиссию о голосовании на дому.

Напомним, по данным на 16 марта явка на выборах президента России в Ростовской области составила 61,5%. Эту цифру определили с учетом 328 тысяч человек, проголосовавших дистанционно.