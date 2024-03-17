Наблюдатели из Беларуси посетили избирательные участки Смоленска

Напомним, голосование на выборах президента РФ идет три дня — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.