Наблюдатели из Беларуси посетили избирательные участки Смоленска

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Международные наблюдатели из Беларуси посетили отдельные избирательные участки Смоленска, сообщает избирком региона.
Белорусские наблюдатели прибыли в Смоленскую область в составе миссии от СНГ. Они встретились с губернатором Василием Анохиным, председателем облизбиркома и другими.
«В ходе второго дня голосования они посетили региональный Центр общественного наблюдения, а также посетили отдельные избирательные участки города Смоленска», — сообщает избирательная комиссия Смоленской области в своем Telegram-канале.
Международные наблюдатели, приехавшие в составе Миссии от СНГ, отметили высокий уровень организации выборов президента РФ в Смоленской области и в России в целом.
Накануне глава ЦИК Беларуси Игорь Карпенко, принимающий участие в наблюдении за выборами президента РФ, также дал свою оценку проходящей электоральной кампании.
Он выразил уверенность, что выборы в России пройдут организованно, в соответствии с действующим законодательством страны.
Напомним, голосование на выборах президента РФ идет три дня — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.