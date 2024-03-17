Семья из Лаишевского района выиграла автомобиль во второй день выборов

Алина Хуснутдинова из Лаишевского района и ее супруг стали обладателями автомобиля Lada Vesta по итогам второго дня конкурса «Всей семьей на выборы!». Итоги были подведены в прямом эфире вечером 16 марта.
Супруги Хуснутдиновы опубликовали фото с участка и в браслете «Всей семьей на выборы». У пары есть двухлетняя дочь, живут они в поселке Усады. Женщина находится в декретном отпуске, ее муж — самозанятый.
Во второй день на конкурс поступило более 28 тысяч фотографий. За два дня — более 47 тысяч.
В первый день голосования на выборах президента России обладателями автомобиля стали жители села Новое Курмашево Актанышского района Алмаз и Флюда Гардисламовы.