Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 57 процентов

«По состоянию на 15.00 (08.00 мск) 17 марта 2024 года явка избирателей в регионе составила 57,10%. Голосование продолжается», — говорится в сообщении.
В первый день голосования, 15 марта явка избирателей составила 30,03%, к концу второго дня на участки пришли уже 48,10%, информировал местный избирком. На участках нарушений не выявлено.
В пятницу свои голоса за будущего президента отдали губернатор региона Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В краевом центре в дни выборов организовали викторину «Всей семьей». Зарегистрировавшиеся будут участвовать в розыгрыше автомобиля и еще 30 тысяч подарков. Итоги будут известны 30 марта, информирует мэрия. К тому же, на хабаровских УИКах молодым избирателям выдают бесплатный билет в кино, а пенсионерам — транспортную карту на 10 поездок.
Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включены 939 015 избирателей.
Как сообщил ранее РИА Новости представитель краевого избиркома Оярс Машков, досрочное голосование длилось с 25 февраля по 14 марта для жителей отдаленных поселений, лесозаготовителей, оленеводов и работников метеостанций в 15 муниципальных районах края. Как уточнял губернатор Хабаровского края Михаил Дегтярев в воскресенье, досрочно свои голоса за нового президента страны отдали около 20 тысяч человек. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. Городское население — более 84%.
В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовали 64,23% (648 550 человек).
Голосование на выборах президента РФ проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.