Явка на выборах в Хабаровском крае превысила 57 процентов

В пятницу свои голоса за будущего президента отдали губернатор региона Михаил Дегтярев и мэр Хабаровска Сергей Кравчук. В краевом центре в дни выборов организовали викторину «Всей семьей». Зарегистрировавшиеся будут участвовать в розыгрыше автомобиля и еще 30 тысяч подарков. Итоги будут известны 30 марта, информирует мэрия. К тому же, на хабаровских УИКах молодым избирателям выдают бесплатный билет в кино, а пенсионерам — транспортную карту на 10 поездок.