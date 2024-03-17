С 16 марта к омскому губернатору приставили круглосуточную охрану

Омское правительство 15 марта заключило новый договор с Росгвардией.
Согласно информации портала госзакупок, с 16 марта к местному губернатору Виталию Хоценко приставили круглосуточную охрану.
Стоимость договора, который будет действителен до 31 декабря 2024 года, составила 6 миллионов и 600 тысяч рублей.
На протяжении всего этого времени охрана будет обязана носить с собой оружие, а также сопровождать главу Омской области в командировках, которые проходят за пределами региона.
Услуги будут оказывать сотрудники частного охранного предприятия, подведомственного федеральной структуре.