Лукашенко рассказал, что объединяет белорусов и ирландцев

МИНСК, 17 мар — Sputnik. Президент Беларуси Александр Лукашенко поздравил жителей Ирландии с национальным праздником — Днем святого Патрика, сообщает пресс-служба главы государства.
Белорусский лидер пояснил, что белорусов и ирландцев объединяют христианские ценности. Именно они являются залогом устойчивого развития общества, дают надежду и силы в сложное время, говорится в поздравлении.
«Глубоко убежден, что миролюбие обоих народов, взаимное уважение и любовь к Отечеству неизбежно приведут к возобновлению полноценного экономического и гуманитарного взаимодействия между нашими странами. От этого выиграют и в Дублине, и в Минске», — отмечается в поздравительной телеграмме.
Лукашенко пожелал ирландским семьям здоровья, мира и благополучия.
День святого Патрика
День святого Патрика, покровителя Ирландии, отмечается 17 марта.
В Ирландии в этот день проходят традиционные парады и фестивали, а на улицах вывешиваются зеленые флаги.
Этот день считается государственным праздником также в Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Вместе с тем, праздник также отмечается и в ряде других стран — Великобритании, США, Австралии, а также Беларуси.