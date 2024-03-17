Лукашенко рассказал, что объединяет белорусов и ирландцев

Этот день считается государственным праздником также в Северной Ирландии, на острове Монтсеррат и в канадской провинции Ньюфаундленд и Лабрадор. Вместе с тем, праздник также отмечается и в ряде других стран — Великобритании, США, Австралии, а также Беларуси.