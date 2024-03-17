В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента

Голосование проходит штатно, без происшествий.
Как передаёт корреспондент РИА Новости, наблюдается длинная очередь из желающих принять участие в голосовании на участке 8367 в посольстве РФ в Токио, которая протянулась на два квартала от дипмиссии. Ожидание составляет примерно 1,5 часа.
Сегодня в 8 часов утра (2.00 мск) открылись избирательные участки в посольстве Российской Федерации в Японии в Токио, а также в трёх генеральных консульствах в Саппоро, в Ниигате и в Осаке.
Участки будут работать до 20 часов (14.00 мск).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.