Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Токио 461 человек проголосовал на выборах президента

ТОКИО, 17 мар — РИА Новости. Голосование на выборах президента РФ проходит без происшествий в Токио, на 14.00 (8.00 мск) в японской столице проголосовал 461 человек, сообщили РИА Новости в участковой избирательной комиссии.
Источник: © РИА Новости

Голосование проходит штатно, без происшествий.

Как передаёт корреспондент РИА Новости, наблюдается длинная очередь из желающих принять участие в голосовании на участке 8367 в посольстве РФ в Токио, которая протянулась на два квартала от дипмиссии. Ожидание составляет примерно 1,5 часа.

Сегодня в 8 часов утра (2.00 мск) открылись избирательные участки в посольстве Российской Федерации в Японии в Токио, а также в трёх генеральных консульствах в Саппоро, в Ниигате и в Осаке.

Участки будут работать до 20 часов (14.00 мск).

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.