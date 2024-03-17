На утро 17 марта явка в Челябинской области превысила 60%

«По состоянию на 10.00, проголосовали 1 млн 558 тыс. 857 избирателей, что составило 60,70%, с учетом ДЭГ (дистанционного электронного голосования)», — уточнили в региональном избиркоме.
Напомним, идет третий и основной день выборов президента России, участки открыты до 20 часов.
«Несколько наблюдений по итогам двух дней. Несмотря на все попытки запугать нас, помешать работе избиркомов, сорвать голосование нашим недругам не удается. Выборы организованы четко, обстановка на участках спокойная. Люди голосуют активно. Это подтверждает явка. В Челябинской области за два дня она составила 59,28%. И еще одна особенность этих выборов, которая меня очень радует. Многие приходят на выборы целыми семьями. Хорошая традиция возрождается и укрепляется. Потому что чувство общности, семьи очень важно для всех нас, для нашей страны», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер (фракция «Единая Россия») во время визита в Центр общественного наблюдения.
Среди городов по явке в лидерах Южноуральск, где на участки пришли 70,49% избирателей.
В Нагайбакском районе явка составила 69,98%. В Троицке гражданский долг выполнили 69,86% избирателей, а в Октябрьском районе — 68,11%. И завершает пятерку лидеров Коркинский округ, там проголосовали 67,54% избирателей.
«Надеемся, что избиратели Верхнего Уфалея, Калининского района Челябинска, Миасса, Копейска и Златоуста сегодня активно примут участие в голосовании. Пока явка на этих территориях составила менее 51%», — прокомментировали в региональной комиссии.