На утро 17 марта явка в Челябинской области превысила 60%

«Несколько наблюдений по итогам двух дней. Несмотря на все попытки запугать нас, помешать работе избиркомов, сорвать голосование нашим недругам не удается. Выборы организованы четко, обстановка на участках спокойная. Люди голосуют активно. Это подтверждает явка. В Челябинской области за два дня она составила 59,28%. И еще одна особенность этих выборов, которая меня очень радует. Многие приходят на выборы целыми семьями. Хорошая традиция возрождается и укрепляется. Потому что чувство общности, семьи очень важно для всех нас, для нашей страны», — прокомментировал председатель Законодательного Собрания Челябинской области Олег Гербер (фракция «Единая Россия») во время визита в Центр общественного наблюдения.