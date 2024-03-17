Явка на выборах президента на Камчатке превысила 68 процентов

«По состоянию на 15.00 (06.00 мск) 17 марта на Камчатке 68,25% избирателей приняли участие в выборах. Так, на избирательных участках полуострова проголосовало 62,14% избирателей, а дистанционно — 94,76% избирателей, зарегистрированных на портале», — говорится в сообщении.
Наибольшая активность по общей явке избирателей в Пенжинском и Соболквском районах, а также в Мильковском округе.
Выборы президента проходят в течение трех дней — с 15 по 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Ранее на Камчатке досрочно проголосовали 8 тысяч избирателей, находящихся в труднодоступных и удаленных территориях, на метеостанциях, маяках, пограничных заставах, в оленеводческих бригадах, родовых общинах, на горнодобывающих и рыбопромышленных предприятиях. В электронном досрочном голосовании изъявили желание принять участие более 44 тысяч человек.
Всего, по данным на 1 января 2024 года, на Камчатке зарегистрированы 225 тысяч 612 избирателей. Это на 5,6% (13 тысяч 326 человек) меньше, чем на момент выборов президента в 2018 году. Явка избирателей в Камчатском крае на выборах президента в 2018 году составила 67,74%.