В Иркутской области проголосовали более 50 процентов избирателей

В Приангарье зарегистрировано более 1,8 миллиона избирателей, работают почти 1,9 тысячи участков для голосования.
«В Иркутской области явка избирателей на выборах президента на 12 часов (07.00 мск) 17 марта составила 50,33%, проголосовали 918 279 человек», — говорится в сообщении.
Лидеры по явке — Катангский (71,8%), Нукутский (71,8%) и Баяндаевский (69%) районы. В Иркутске участие в выборах приняли более 46% избирателей.
Выборы президента России проходят в течение трех дней: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.