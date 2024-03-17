В Молдову приедут десятки европейских парламентариев

Также председатель молдавского отделения ПАФ, депутат Марчела Адам представит доклад о развитии франкофонии в Молдове, а вице-председатель Совета по телевидению и радио, председатель молдавского отделения Союза франкоязычной прессы Анетта Гонца расскажет о борьбе с дезинформацией. Гости форума Бруно Фукс, профессор Жан-Мишель де Валь (Брюссель) и профессор Сорбонны Венсан Куронн проведут беседу о развитии политической ситуации во франкоязычном пространстве и о влиянии на него конфликта на Украине.