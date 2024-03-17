В Молдову приедут десятки европейских парламентариев

КИШИНЕВ, 17 мар — Sputnik. В парламенте Молдовы пройдет конференция европейских региональных председателей Парламентской ассамблеи Франкофонии (ПАФ).
Десятки парламентариев почти из 20 европейских стран приедут в Молдову, чтобы принять участие в форуме и обсудить сотрудничество во франкоязычном регионе. Проходить конференция будет с 17 по 21 марта.
На открытии мероприятия с приветственным словом к участникам обратятся региональный делегат ПАФ по Европе Жан-Шарль Луперто, вице-спикер парламента Молдовы Дойна Герман и премьер-министр Дорин Речан.
Также председатель молдавского отделения ПАФ, депутат Марчела Адам представит доклад о развитии франкофонии в Молдове, а вице-председатель Совета по телевидению и радио, председатель молдавского отделения Союза франкоязычной прессы Анетта Гонца расскажет о борьбе с дезинформацией. Гости форума Бруно Фукс, профессор Жан-Мишель де Валь (Брюссель) и профессор Сорбонны Венсан Куронн проведут беседу о развитии политической ситуации во франкоязычном пространстве и о влиянии на него конфликта на Украине.
Перед началом конференции будет проведен семинар по укреплению потенциала парламентариев в борьбе с дезинформацией и фейковыми новостями. В обсуждениях примут участие европейские парламентарии и должностные лица Молдовы. Особое внимание участники беседы уделят феномену дезинформации в странах Франкофонии на примере Молдовы, а также на влиянии фейковых новостей на парламентскую деятельность.
Парламент Республики Молдова является ассоциированным членом Парламентской ассамблеи Франкофонии с 1998 года. ПАФ состоит из отделений, представляющих 70 парламентов пяти континентов.