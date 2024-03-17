Россияне голосуют в Армении на пяти избирательных участках

«Конечно, мы со всей ответственностью подошли здесь в Армении к организации процесса голосования. В соответствии с законодательством, имеющимися инструкциями ЦИК РФ были предприняты соответствующие организационные шаги для того, чтобы все те, кто желает исполнить свой гражданский долг, могли это сделать максимально комфортно для себя. В Республике Армения всего создано пять избирательных участков — два Ереване, в посольстве и на авиабазе, и три в Гюмри — в генконсульстве РФ и … (два — ред.) на 102-й военной базе», — сказал посол.