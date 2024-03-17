Россияне голосуют в Армении на пяти избирательных участках

«Конечно, мы со всей ответственностью подошли здесь в Армении к организации процесса голосования. В соответствии с законодательством, имеющимися инструкциями ЦИК РФ были предприняты соответствующие организационные шаги для того, чтобы все те, кто желает исполнить свой гражданский долг, могли это сделать максимально комфортно для себя. В Республике Армения всего создано пять избирательных участков — два Ереване, в посольстве и на авиабазе, и три в Гюмри — в генконсульстве РФ и … (два — ред.) на 102-й военной базе», — сказал посол.
По его словам, с 11 по 13 марта состоялось досрочное голосование в Сюникской области. Там проголосовали 844 человека, пограничники и другие граждане РФ.
«Мы надеемся, что сегодня российские граждане, которые проживают здесь, придут и выполнят свой гражданский долг. Мы готовы, будем только рады приветствовать, если количество проголосовавших будут большим. Мы вместе с компетентными органами Армении готовы их принять, обеспечить безопасность. Рассчитываю на гражданскую ответственность. Мы все заинтересованы в том, чтобы голосование прошло хорошо, дисциплинировано без каких-либо нарушений», — сказал Копыркин. Он назвал отрадным тот факт, что российские граждане активно голосуют уже с раннего утра.
Говоря о мерах безопасности, посол отметил, что в целом они штатные и стандартные. «Но мы немножко усилили (меры — ред.) с учетом того, что выборы проходят в очень ответственный, непростой политический период, а также учитывая то, что возможно голосующих будет больше чем обычно. поэтому мы подстраховались, чтобы какие -то неожиданные моменты, события были вовремя купированы, если это необходимо, или предотвращены», — сказал Копыркин.
Избирательные участки в Ереване и Гюмри в воскресенье открылись в 8.00 (7.00 мск) и закроются в 20.00 (19.00 мск). По данным российского консульства, 4598 граждан РФ, пожелавших голосовать в Ереване, открепились из России.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.