Выборы в Хабаровском крае проходят организованно, заявил Дегтярев

«В Хабаровском крае выборы проходят организованно и празднично. Мы видим много семей с детьми. Я выражаю благодарность всем, кто уже проголосовал, выполнил свой долг. И призываю тех, кто ещё не успел прийти на избирательный участок, отдать свой голос… и быть вместе со всей Россией», — написал Дегтярёв.