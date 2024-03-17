Выборы в Хабаровском крае проходят организованно, заявил Дегтярев

Глава региона проголосовал в пятницу. Он пришел на участок со всей семьёй. В воскресенье губернатор посетил Центр общественного наблюдения за выборами президента России и встретился с волонтёрами.
«В Хабаровском крае выборы проходят организованно и празднично. Мы видим много семей с детьми. Я выражаю благодарность всем, кто уже проголосовал, выполнил свой долг. И призываю тех, кто ещё не успел прийти на избирательный участок, отдать свой голос… и быть вместе со всей Россией», — написал Дегтярёв.
Он отметил, что почти 60 наблюдателей круглосуточно, в три смены, отслеживают в онлайн-режиме ситуацию на 400 избирательных участках по всему региону. Всего в регионе на выборах президента РФ заняты 1,5 тысячи общественников, от политических партий — еще около 1 тысячи представителей.
«Что же касается в целом института общественных наблюдателей, то его главная цель — защита интересов избирателей, что делает российскую избирательную систему одной из самых прозрачных, легитимных, защищенных от попыток вмешательства и манипуляций в мире», — добавил Дегтярев.
Он сообщил также, что досрочное голосование в крае прошло успешно. Как ранее сообщали РИА Новости в крайизбиркоме, досрочно отдали свои голоса в 15 муниципалитетах края. Такая возможность была у горняков, лесников, рыбаков, работников метеостанций в удаленных, труднодоступных районах.
«Выражаю благодарность членам комиссий, которые даже в непогоду трудились для того, чтобы люди смогли принять участие в выборах президента России и выполнить свой гражданский долг. По нашему краю практически 20 тысяч граждан в труднодоступной местности смогли реализовать свое право досрочно проголосовать», — заключил глава региона.
Всего в регионе открылись 743 избирательных участка. Изготовлено 950 900 бюллетеней. В списки включено 939 015 избирателей. Численность населения Хабаровского края, согласно данным Росстата, в 2023 году составила 1 284 090 человек. В марте 2018 года на выборах президента в регионе, по данным краевого избиркома, в списки избирателей было включено 1 005 334 избирателя. Из них проголосовало 64,23% (648 550 человек).
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.