В Крыму уже проголосовали более миллиона избирателей

«На 20.00 16 марта (по итогам двух дней голосования) участие в голосовании приняли 1 миллион 85 тысяч 128 избирателей, что составляет 72,07%», — сказал Малышев журналистам.
По его словам, сегодня в Крыму третий день голосования, и динамика с явкой на участки будет меняться.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.