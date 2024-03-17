Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе

«Это важная и историческая веха. И, судя по тому, что я наблюдаю на улицах, я вижу, что здесь присутствует эйфория. Я вижу, что люди действительно счастливы, принимая это важное решение…. Это первый раз, когда люди здесь голосуют на президентских выборах. Я думаю, что это тот опыт, который они хотят испытать и в котором хотят принять участие», — заявила Вийдорвен РИА Новости.