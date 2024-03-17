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Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе

МАРИУПОЛЬ, 17 мар — РИА Новости. На избирательных участках в Донбассе царит мирная атмосфера, избиратели счастливы принимать участие в историческом событии — первых выборах президента РФ, которые проводятся в этом регионе, заявила РИА Новости электоральный эксперт из Камеруна Кларисса Вийндорвен.
Источник: © РИА Новости

Вийдорвен по приглашению Общественной палаты России работает в качестве наблюдателя на выборах президента РФ на участках на юге ДНР.

«Это важная и историческая веха. И, судя по тому, что я наблюдаю на улицах, я вижу, что здесь присутствует эйфория. Я вижу, что люди действительно счастливы, принимая это важное решение…. Это первый раз, когда люди здесь голосуют на президентских выборах. Я думаю, что это тот опыт, который они хотят испытать и в котором хотят принять участие», — заявила Вийдорвен РИА Новости.

Она отметила мирную атмосферу на участках и в целом на улицах Донбасса.

«Я вижу этот мир на лицах избирателей. Я вижу, как они рады воспользоваться своим демократическим правом. Да, защита суверенитета страны имеет первостепенное значение, и я думаю, весьма похвально, что люди это понимают», — отметила она.

Ранее председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на выборах президента России в ДНР по итогам второго дня голосования составила 86,75%.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.