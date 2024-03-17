Эксперт из Камеруна рассказала об атмосфере на выборах в Донбассе

Вийдорвен по приглашению Общественной палаты России работает в качестве наблюдателя на выборах президента РФ на участках на юге ДНР.
«Это важная и историческая веха. И, судя по тому, что я наблюдаю на улицах, я вижу, что здесь присутствует эйфория. Я вижу, что люди действительно счастливы, принимая это важное решение…. Это первый раз, когда люди здесь голосуют на президентских выборах. Я думаю, что это тот опыт, который они хотят испытать и в котором хотят принять участие», — заявила Вийдорвен РИА Новости.
Она отметила мирную атмосферу на участках и в целом на улицах Донбасса.
«Я вижу этот мир на лицах избирателей. Я вижу, как они рады воспользоваться своим демократическим правом. Да, защита суверенитета страны имеет первостепенное значение, и я думаю, весьма похвально, что люди это понимают», — отметила она.
Ранее председатель избирательной комиссии ДНР Владимир Высоцкий заявил, что явка избирателей на выборах президента России в ДНР по итогам второго дня голосования составила 86,75%.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта.