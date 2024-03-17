Явка на выборах в ЕАО на 15:00 составила 85,50 процента

В 2024 году выборы президента России впервые проходят в течение трех дней.
«По состоянию на 15.00 … на выборах Президента России проголосовало 99 942 (85,50%) избирателей ЕАО», — говорится в сообщении избиркома.
Явка в Еврейской автономной области в 2018 году, когда голосование за президента проводилось один день, составила 60,25% при общем количестве избирателей 128 844.
Численность избирателей на 1 января в ЕАО составляет 118 713 избирателей. В автономии организованы 160 избирательных участков. В дни голосования дополнительно открылись еще два временных участка — в инфекционной и областной больницах.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.