В Индии открылись избирательные участки на выборах президента России

Места для голосования открылись в торговом представительстве России в Нью-Дели, генеральном консульстве России в Мумбаи, офисе почетного консула России в гоанском городе Панаджи, генеральном консульстве России в Калькутте и российском центре науки и культуры в Ченнаи.
Голосование на участках в Индии пройдет с 08.00 до 20.00 по местному времени (5.30 — 17.30 мск).
Адреса всех пяти избирательных участков и телефоны для связи с ними указаны на официальном сайте посольства России в Индии.
В голосовании могут принять участие граждане Российской Федерации, которым исполнилось 18 лет, постоянно или временно находящиеся на территории Индии. При себе необходимо иметь действующий общегражданский загранпаспорт.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование идет три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендует четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.