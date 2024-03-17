В Индии открылись избирательные участки на выборах президента России

Места для голосования открылись в торговом представительстве России в Нью-Дели, генеральном консульстве России в Мумбаи, офисе почетного консула России в гоанском городе Панаджи, генеральном консульстве России в Калькутте и российском центре науки и культуры в Ченнаи.