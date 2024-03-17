МИНСК, 17 мар — Sputnik. Голосование на выборах президента России проходит в Беларуси, избирательные участки открылись в 8:00, сообщает Sputnik.
Россиянам, проживающим в Беларуси, отдать свой голос можно на шести участках — в Минске, Витебске, Могилеве, Гомеле, Бресте и Гродно.
В столице республики избирательный участок находится в здании посольства России, расположенного по адресу улица Нововиленская, 1А.
Как сообщает пресс-служба российского диппредставительства, очередь из первых избирателей собралась задолго до открытия участка.
Участки будут открыты до 20:00 по минскому времени. Для участия в голосовании необходимо предъявить паспорт гражданина РФ (внутренний, заграничный, дипломатический или служебный).
Напомним, голосование на выборах президента РФ идет три дня — с 15 по 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.