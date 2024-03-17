В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами

В Узбекистане открыты два участка: в посольстве РФ в Ташкенте и гостинице Zilol-Baxt в Самарканде. Они работают с 08.00 до 20.00 по местному времени (6.00 — 18.00 мск).
«Активно идут избиратели. Идут по одиночке, идут и семьями. Иногда идут с цветами, членам избирательной комиссии, женщинам, уже подарили массу цветов. Все в хорошем настроении, мы ожидаем достаточно большую явку», — сказал Мальгинов, комментируя ход голосования в Ташкенте.
По его данным, на участке в Самарканде тоже высокая активность, туда приезжают россияне, находящиеся и живущие в других городах Узбекистана.
По данным дипмиссии, на 10.00 (8.00 мск) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан России. Посольство РФ ранее сообщало, что также организует автобусы на участок для голосования в Ташкенте для соотечественников, проживающих в крупных городах Ташкентской области республики — Ангрене, Алмалыке и Чирчике.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.