В Узбекистане на выборы президента России приходят голосовать с цветами

По данным дипмиссии, на 10.00 (8.00 мск) в Ташкенте и Самарканде проголосовали 406 граждан России. Посольство РФ ранее сообщало, что также организует автобусы на участок для голосования в Ташкенте для соотечественников, проживающих в крупных городах Ташкентской области республики — Ангрене, Алмалыке и Чирчике.