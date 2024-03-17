Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре

АНКАРА, 17 мар — РИА Новости. Посол России в Турции Алексей Ерхов заявил РИА Новости, что процесс голосования на выборах президента РФ в избирательном участке в Анкаре идет в штатном режиме, меры безопасности принимаются сообразно обстановке.
Источник: © РИА Новости

На территории посольства РФ в Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. В самом начале работы участка прозвучал гимн России.

«Меры безопасности принимаются сообразно обстановке в стране пребывания. Процесс голосования идет штатном режиме. Люди голосуют», — заявил посол.

Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств РФ в Трабзоне, Анталье и Стамбуле.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.

На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.