Посол рассказал о ходе голосования на выборах президента России в Анкаре

На территории посольства РФ в Анкаре образован избирательный участок № 8292. С 08:00 утра (совпадает с мск) он открылся для голосования. В самом начале работы участка прозвучал гимн России.
«Меры безопасности принимаются сообразно обстановке в стране пребывания. Процесс голосования идет штатном режиме. Люди голосуют», — заявил посол.
Избирательные участки для граждан России, проживающих в Турции, организованы также на территориях генеральных консульств РФ в Трабзоне, Анталье и Стамбуле.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование проходит три дня: 15, 16 и 17 марта.
На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.