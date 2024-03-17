Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины

«Они описывают его как лидера, который на фоне меняющейся политической обстановки отчаянно хочет, чтобы его считали главенствующей силой в Европе как на международной арене, так и в самой Франции», — говорится в материале.
Опрошенные изданием западные политики также отметили разногласия между французским президентом и канцлером Германии Олафом Шольцем, что тоже способствовало к переменам в подходе Макрона к конфликту на Украине.
Накануне Эммануэль Макрон допустил в интервью изданию Le Parisien проведение Францией операций для «противостояния российским войскам» на Украине.
Комментируя слова президента Франции об отправке войск на Украину, в Кремле заявили, что такое развитие событий неизбежно приведет к прямому военному столкновению между Россией и НАТО. Сам факт обсуждения возможности отправки «неких контингентов на Украину» пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал важным новым элементом.
Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.