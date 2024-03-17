Отчаянный шаг. СМИ раскрыли, что Макрон сделал из-за Украины

Президент Владимир Путин предупредил, что ввод европейского контингента никак не изменит ситуацию на поле боя и лишь приведет к тяжелым последствиям для украинских властей. В ответ на слова французского лидера об отсутствии у Парижа красных линий в отношении поддержки Киева он заявил, что и у России не будет красных линий против государств с таким подходом.