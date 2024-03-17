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Муфтий Духовного управления мусульман Сибири проголосовал на выборах в Омске

Во второй день выборов президента Российской Федерации муфтий Духовного управления мусульман Сибири Зулькарнай Шакирзянов посетил избирательный участок в сопровождении семьи.

Он подчеркнул значение любви к Родине для всех конфессий и призвал всех граждан доброй воли проголосовать за будущее страны.