Муфтий Духовного управления мусульман Сибири проголосовал на выборах в Омске

Он подчеркнул значение любви к Родине для всех конфессий и призвал всех граждан доброй воли проголосовать за будущее страны.
Напомним, ранее мы писали, что певец Михайлов и губернатор Хоценко встретились с женами омских бойцов и ветеранами СВО.
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Он подчеркнул значение любви к Родине для всех конфессий и призвал всех граждан доброй воли проголосовать за будущее страны.
Напомним, ранее мы писали, что певец Михайлов и губернатор Хоценко встретились с женами омских бойцов и ветеранами СВО.