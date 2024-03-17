В Приднестровье открылись шесть участков на выборах президента России

«Все шесть избирательных участков открылись в установленное время и будут работать до 20.00», — говорится в сообщении.
Уточняется, что в Бендерах начал работу один избирательный участок, в Тирасполе — три и по одному в Рыбнице и Григориополе.
На всех участках образовались очереди из желающих проголосовать.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
Приднестровье, 60% жителей которого составляют русские и украинцы, добивалось выхода из состава Молдавии еще в последние годы существования СССР. Причиной тому стали опасения, что на волне националистических выступлений Молдавия присоединится к Румынии. В 1992 году, после безуспешной попытки Кишинева решить проблему силовым путем, Приднестровье стало фактически независимой от него территорией.