Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента

«По сведениям, представленным в облизбирком участковыми избирательными комиссиями, на 10.00 (9.00 мск) участие в голосовании на выборах президента в Ульяновском регионе приняли 507 648 избирателей (54,46%)», — говорится в сообщении избиркома региона.
Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.
В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%, тогда голосование проводилось в течение одного дня — 18 марта.