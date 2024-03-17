Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

Явка на выборах в Ульяновской области превысила 54 процента

САМАРА, 17 мар — РИА Новости. Явка не выборах президента РФ в Ульяновской области на 10.00 по местному времени (9.00 мск) достигла 54,46%, сообщил региональный избирком в своем Telegram-канале.
Источник: Агентство «Москва»

«По сведениям, предст­авленным в облизбирк­ом участковыми избирательными комиссиями, на 10.00 (9.00 мск) участие в голосовании на выбор­ах президента в Ульяновском регионе приняли 507 648 избирателей (54,46%)», — говорится в сообщении избиркома региона.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года. Основное голосование продлится три дня: 15, 16 и 17 марта. На пост главы государства претендуют четыре зарегистрированных ЦИК РФ кандидата: Леонид Слуцкий, Николай Харитонов, Владислав Даванков и Владимир Путин.

В Ульяновской области в 2018 году явка избирателей на выборах президента РФ составила 64,33%, тогда голосование проводилось в течение одного дня — 18 марта.