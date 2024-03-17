В Алма-Ате сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам

В здание дипмиссии расположена два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй — с торца — в помещение для приема посетитель по консульским вопросам.
Две очереди избирателей растянулись не менее, чем на 200 метров. Среди ожидающих много молодых людей, приходят семьями, с детьми.
Безопасность обеспечивают около сотни сотрудников полиции.
«В выборах принимаю участие в третий раз, единожды в Петербурге и дважды в Казахстане. Очень удивлена, впервые вижу тут столько людей на выборах. Думаю, в очереди проведу не один час, но обязательно реализую свое право», — рассказал РИА Новости девушка Дарья.
Обстановка на участках спокойная, видно, что пришедшие на выборы россияне пребывают в хорошем настроении. Дожидаясь возможности отдать свой голос, общаются в очереди друг с другом, делятся впечатлениями о Казахстане, рассказывают, кто откуда приехал. Делают групповые снимки на фоне генконсульства.
«Я приехал в Казахстан по личным делам на неделю и не смогла не проголосовать. Простояла в очереди больше часа, выразила свое мнение, нужно участвовать в жизни страны», — добавила в беседе с РИА Новости жительница Новосибирска Ирина.
Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане — в представительстве Россотрудничества — и генконсульствах России в Алма-Аты, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени.
К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.
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