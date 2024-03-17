В Алма-Ате сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам

«В выборах принимаю участие в третий раз, единожды в Петербурге и дважды в Казахстане. Очень удивлена, впервые вижу тут столько людей на выборах. Думаю, в очереди проведу не один час, но обязательно реализую свое право», — рассказал РИА Новости девушка Дарья.