Mail.ruПочтаМой МирОдноклассникиВКонтактеИгрыЗнакомстваНовостиКалендарьОблакоЗаметкиВсе проекты

В Алма-Ате сотни россиян стоят в очереди к избирательным участкам

АЛМА-АТА, 17 мар — РИА Новости. Очередь из нескольких сотен человек образовалась около генерального консульства России в Алма-Ате, где в воскресенье проходит голосование на выборах президента России, передает корреспондент РИА Новости.
Источник: РИА "Новости"

В здание дипмиссии расположена два участка для голосования: один находится со стороны центрального входа в генеральное консульство, второй — с торца — в помещение для приема посетитель по консульским вопросам.

Две очереди избирателей растянулись не менее, чем на 200 метров. Среди ожидающих много молодых людей, приходят семьями, с детьми.

Безопасность обеспечивают около сотни сотрудников полиции.

«В выборах принимаю участие в третий раз, единожды в Петербурге и дважды в Казахстане. Очень удивлена, впервые вижу тут столько людей на выборах. Думаю, в очереди проведу не один час, но обязательно реализую свое право», — рассказал РИА Новости девушка Дарья.

Обстановка на участках спокойная, видно, что пришедшие на выборы россияне пребывают в хорошем настроении. Дожидаясь возможности отдать свой голос, общаются в очереди друг с другом, делятся впечатлениями о Казахстане, рассказывают, кто откуда приехал. Делают групповые снимки на фоне генконсульства.

«Я приехал в Казахстан по личным делам на неделю и не смогла не проголосовать. Простояла в очереди больше часа, выразила свое мнение, нужно участвовать в жизни страны», — добавила в беседе с РИА Новости жительница Новосибирска Ирина.

Избирательные участки организованы в четырех городах Казахстана: Астане — в представительстве Россотрудничества — и генконсульствах России в Алма-Аты, Уральске и Усть-Каменогорске. Участки работают с 08.00 (06:00 мск) до 20.00 (18:00 мск) по местному времени.

К участию в выборах допускаются граждане России, постоянно проживающие или временно находящиеся в Казахстане, достигшие 18 лет. При себе для участия в голосовании необходимо иметь документ, подтверждающий личность гражданина Российской Федерации.

Совет Федерации назначил президентские выборы на 17 марта 2024 года.