Кандидат в президенты Харитонов проголосовал на участке в Москве

Участок расположился в здании школы № 1317 в Западном административном округе столицы. Также 17 марта в Москве ожидается голосование председателя КПРФ Геннадия Зюганова.
«Сегодня заключительный день избирательной кампании, поэтому призываю всех прийти и проголосовать. В непростых условиях проходит избирательная кампания, но во все трудные времена народ в России, как никогда, именно [как и] в этот раз, консолидировался», — отметил кандидат.
Также Харитонов добавил, что надеется на «хороший и достойный результат» по итогам выборов.
Выборы президента России проходят с 15 по 17 марта. Впервые они проводятся в течение трех дней и с использованием дистанционного электронного голосования, которое доступно примерно в трети регионов страны. В 28 субъектах РФ ДЭГ проводится на федеральной платформе, Москва применяет свою. На пост главы государства претендуют четыре кандидата: Владислав Даванков, Владимир Путин, Леонид Слуцкий и Николай Харитонов.