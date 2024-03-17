Кандидат в президенты Харитонов проголосовал на участке в Москве

«Сегодня заключительный день избирательной кампании, поэтому призываю всех прийти и проголосовать. В непростых условиях проходит избирательная кампания, но во все трудные времена народ в России, как никогда, именно [как и] в этот раз, консолидировался», — отметил кандидат.