Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов

«В ходе совещания генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота», — говорится в сообщении.