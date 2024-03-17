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Шойгу поручил установить на корабли допсредства для поражения дронов

МОСКВА, 17 мар — РИА Новости. Министр обороны РФ Сергей Шойгу совершил рабочую поездку в войска Южного военного округа и посетил командный пункт Черноморского флота, где командование флота и офицеры штаба доложили ему по текущей обстановке, действиям противника и выполнению подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности, сообщили в воскресенье в Минобороны РФ.

«Министр обороны Российской Федерации генерал армии Сергей Шойгу в рамках рабочей поездки в войска Южного военного округа на командном пункте Черноморского флота заслушал доклады командования флотом и офицеров штаба по текущей обстановке, характеру действий противника и выполнении подразделениями флота боевых задач в зоне своей ответственности», — говорится в сообщении.

«В ходе совещания генерал армии Сергей Шойгу поставил задачу проводить с личным составом как в дневное, так и в ночное время постоянные тренировки по отражению террористических атак противника, а также повышать живучесть кораблей и судов, и защищенность объектов инфраструктуры в зоне ответственности флота», — говорится в сообщении.

«Каждый день необходимо проводить тренировки с личным составом. Тренировки по отражению воздушной атаки и атаки безэкипажными катерами. Проводить днем и ночью, чтобы у нас все экипажи были готовы», — приводит ведомство слова Шойгу.

«Глава российского военного ведомства поручил установить дополнительные огневые средства, крупнокалиберные пулеметные стрелковые комплексы для поражения беспилотников противника», — сообщили в Минобороны.

Министра обороны сопровождал адмирал Александр Моисеев.

Шойгу Сергей