Выборы президента России должны пройти максимально чисто, заявила Памфилова

«Сегодня очень важный, завершающий день голосования. Я хочу пожелать всем нашим коллегам, которые сейчас (работают), все комиссии открыты, чтобы все прошло на высочайшем уровне — все, чему мы учили, все, о чем мы говорили. Выборы должны пройти максимально чисто, честно, корректно, чтобы ни у кого не вызывало ни малейшего сомнения корректность того, как идут эти выборы», — сообщила Памфилова на брифинге в информцентре ЦИК.